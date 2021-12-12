https://news.day.az/society/1414762.html Заявление МВД в связи с информацией о краже из дома Хикмета Мирзоева
Заявление МВД в связи с информацией о краже из дома Хикмета Мирзоева
В социальных сетях распространилась информация о совершении кражи из дома Героя Отечественной войны Хикмета Мирзоева в Абшеронском районе.
Как сообщил АПА начальник отдела пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) по связям со СМИ общественностью, майор полиции Эльшад Гаджиев, в этой связи в Абшеронское районное управление полиции не поступало никакой информации или обращений.
"Эти утверждения являются необоснованными, не соответствуют действительности", - сказал Гаджиев.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре