https://news.day.az/society/1414875.html Массовое отравление донером в Баку
Массовое отравление донером в Баку
В Баку произошло массовое отравление донером.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил руководитель пресс-службы Клинического медицинского центра Эльнур Хидаятоглу.
Все отравившиеся доставлены в Клинический медицинский центр.
Донером отравились 8 человек, один из которых-16-летний подросток: "Они отравились в разное время. Все они купили донер из донерной, расположенной вблизи ТЦ "28 Mall". Некоторое время спустя у них были выявлены признаки отравления".
Э.Хидаятоглу сказал, что состояние некоторых отравленных людей оценивается как средней степени тяжести. Один человек выписан домой.
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