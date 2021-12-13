Массовое отравление донером в Баку

В Баку произошло массовое отравление донером.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил руководитель пресс-службы Клинического медицинского центра Эльнур Хидаятоглу.

Все отравившиеся доставлены в Клинический медицинский центр.

Донером отравились 8 человек, один из которых-16-летний подросток: "Они отравились в разное время. Все они купили донер из донерной, расположенной вблизи ТЦ "28 Mall". Некоторое время спустя у них были выявлены признаки отравления".

Э.Хидаятоглу сказал, что состояние некоторых отравленных людей оценивается как средней степени тяжести. Один человек выписан домой.