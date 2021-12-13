Приостановлена работа скандальной донерной в Баку - ФОТО
В Баку приостановлена работа донерной, продукцией которой, предположительно, отравились 8 человек.
Как сообщает в понедельник корреспондент Trend, работа объекта "Dönər market" приостановлена, на месте находятся сотрудники Насиминского РУП и Агентства пищевой безопасности, для исследования берутся образцы продукции, реализуемой данным объектом, передает Day.Az.
Отметим, что в Баку произошло массовое отравление донером.
Об этом ранее сегодня сказал Trend глава пресс-службы Клинического медцентра Эльнур Хидаятоглу.
"Восемь человек, в числе которых 16-летний подросток, утром были помещены в токсикологическое отделение Медцентра. Состояние одного из них оценивается как средней тяжести. Все эти люди купили донер в разное время в донерной перед торговым центром "28 Mall", - сказал Хидаятоглу.
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