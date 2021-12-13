Прогноз погоды на завтра
Обнародован прогноз погоды на завтра.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная погода, временами будут идти дожди.
Будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 7-9° тепла, днем 9-11° тепла, в Баку ночью 7-9° тепла, днем 9-11° тепла. Атмосферное давление упадет с 773 мм ртутного столба выше нормы до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.
В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди, восточный ветер местами усилится.
Температура воздуха ночью составит 4-8° тепла, днем 9-13° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 3-8° тепла.
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