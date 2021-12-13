ANAMA отчиталось по итогам работы за неделю

Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы на освобожденных от оккупации территориях за прошедшую неделю.

Как сообщили в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend в агентстве, с 6 по 11 декабря в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах было обнаружено 9 противопехотных и 29 противотанковых мин, а также 262 неразорвавшихся боеприпаса.

Было отмечено, что от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 78,3 гектара.