Как азербайджанские студенты будут сдавать экзамены?

Экзамены осеннего семестра в вузах и колледжах Азербайджана пройдут в очной форме, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на минобразования.

Как отмечается, соответствующий приказ подписал министр образования Эмин Амруллаев.

"Экзаменационная сессия осеннего семестра текущего учебного года в вузах и колледжах будет организована с 3 января 2022 года в очной форме. Руководители вузов и колледжей должны организовать экзаменационную сессию в соответствии с нормативными документами, создать экзаменационные штабы в учебных заведениях и оперативно рассматривать каждое обращение, поступившее в штаб", - говорится в сообщении министерства.