В Азербайджане выявлено еще 518 зараженных коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлено 518 случаев заражения коронавирусом, 871 человек вылечился, 16 - скончались, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 576 703 случая заражения коронавирусной инфекцией, 541 327 человек вылечились, 7 686 - скончались, число активных больных составляет 27 690.

За последние сутки в стране проведены 15 510 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 5 683 256.