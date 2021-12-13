https://news.day.az/society/1415129.html В Азербайджане выявлено еще 518 зараженных коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 518 зараженных коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлено 518 случаев заражения коронавирусом, 871 человек вылечился, 16 - скончались, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 576 703 случая заражения коронавирусной инфекцией, 541 327 человек вылечились, 7 686 - скончались, число активных больных составляет 27 690.
За последние сутки в стране проведены 15 510 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 5 683 256.
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