https://news.day.az/society/1415134.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 8 человек.
Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 2, вторую дозу получили 4, бустерную дозу - 2 человека.
Общее число вакцинированных в стране составляет 10 894 080, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 120 575, вторую дозу получили 4 617 228, бустерную дозу - 1 156 277 человек.
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