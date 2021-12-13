Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
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За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 8 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 2, вторую дозу получили 4, бустерную дозу - 2 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 10 894 080, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 120 575, вторую дозу получили 4 617 228, бустерную дозу - 1 156 277 человек.