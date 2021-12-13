https://news.day.az/society/1415174.html Отравившиеся донером в Баку 8 человек отпущены домой
Отравившиеся донером в Баку 8 человек отпущены домой
Все 8 человек, госпитализированных в Клинический медицинский центр с отравлением донером, выписаны.
Как сообщили Day.Az в КМЦ, несмотря на то, что состояние поступивших оценивалось как средней степени тяжести, благодаря усилиям врачей за короткое время они пошли на поправку.
Напомним, все отравившиеся покупали донер с куриным мясом в донерной "Dönər Market" вблизи торгового центра "28 Mall".
По факту в Управлении полиции Насиминского района проводится расследование, и деятельность данного объекта приостановлена.
Специалисты Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики начали расследование причин произошедшего.
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