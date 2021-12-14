https://news.day.az/society/1415287.html Сколько продлится дождливая погода в Азербайджане? - Отвечают синоптики
Сколько продлится дождливая погода в Азербайджане? - Отвечают синоптики
Дождливая погода в Азербайджане сохранится до полудня 15 декабря, сказала во вторник Trend директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова, передает Day.Az.
По ее словам, сегодня ночью в Азербайджане ожидаются дожди, умеренный северо-восточный ветер.
"Завтра во второй половине дня осадки прекратятся, и на территории Азербайджана установится стабильная погода", - сказала Мамедова.
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