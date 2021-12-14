Сколько продлится дождливая погода в Азербайджане?

Дождливая погода в Азербайджане сохранится до полудня 15 декабря, сказала во вторник Trend директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова, передает Day.Az.

По ее словам, сегодня ночью в Азербайджане ожидаются дожди, умеренный северо-восточный ветер.

"Завтра во второй половине дня осадки прекратятся, и на территории Азербайджана установится стабильная погода", - сказала Мамедова.