https://news.day.az/society/1415312.html В Баку устанавливают новогодние елки - ФОТО
В Баку устанавливают новогодние елки - ФОТО
В Баку идет подготовка ко встрече Нового года, и в преддверии праздника начались работы по украшению столицы, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
"Новогодние елки в центре Баку, в частности, устанавливают на площади Азнефть и бульваре Белого города. Центральные проспекты и площади столицы также украшаются символами Нового года. Новогодние елки будут установлены во всех районах Баку", - сообщили Trend в Исполнительной власти столицы.
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