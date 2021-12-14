В Баку устанавливают новогодние елки

В Баку идет подготовка ко встрече Нового года, и в преддверии праздника начались работы по украшению столицы, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

"Новогодние елки в центре Баку, в частности, устанавливают на площади Азнефть и бульваре Белого города. Центральные проспекты и площади столицы также украшаются символами Нового года. Новогодние елки будут установлены во всех районах Баку", - сообщили Trend в Исполнительной власти столицы.