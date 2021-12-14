Возбуждено уголовное дело по факту оскорбления армянскими футболистами флага Азербайджана

Военно-политическое руководство Армении продолжает совершать провокации против Азербайджана, грубо нарушая фундаментальные нормы и принципы международного права, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

"Так, в ряде СМИ и социальных сетях распространены видеокадры с оскорбительными действиями армянских футболистов в отношении государственного флага Азербайджана. В связи с этим фактом генеральным прокурором Азербайджана возбуждено уголовное дело по статье 283.2.3 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, совершенное организованной группой) и 324 (надругательство над государственным флагом или государственным гербом Азербайджана) УК Азербайджана. Проведение расследования поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

Будут приняты необходимые меры для выявления и привлечения к ответственности виновных в совершении преступления", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.