В Азербайджане отменяется ID-карта для лиц младше 15 лет.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана было обсуждено предложение об отмене закона "Об индивидуальной идентификационной карте гражданина Азербайджанской Республики, не достигшего 15-летнего возраста", принятого 17 декабря 2013 года.

Было отмечено, что эта карта до настоящего времени на практике не использовалась. Дата вступления закона в силу несколько раз продлевалась. Планировалось, что индивидуальная идентификационная карта начнет выдаваться с 1 января 2022 года.

Для создания соответствующей инфраструктуры по применению индивидуальной идентификационной карты (изготовление карт, приобретение оборудования для фотографирования, подключения к сетям для введения в эксплуатацию информационных систем и пр.) из государственного бюджета предусматривалось выделить примерно 60 млн манатов. Кроме того, замена карты по истечении 5 лет, частая ее замена в связи с утерей, порчей, изменением имени, отчества и фамилии ребенка требовали бы больше бюджетных средств. Учитывая, что с 1 сентября 2018 года лицам до 15 лет выдаются удостоверения личности нового поколения, информация на которых повторяет ту, что должна быть на идентификационной карте, необходимость в этом документе отпадает. В связи с этим предусмотрено упразднить соответствующий закон от 17 декабря 2013 года и ряд законов, связанных с этим вопросом.

Предложение было вынесено на голосование и принято во втором чтении.