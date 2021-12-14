https://news.day.az/society/1415594.html Милли Меджлис обсуждает новый законопроект "О медиа"
Милли Меджлис обсуждает новый законопроект "О медиа"
Милли Меджлис (парламент) Азербайджана обсуждает на своем пленарном заседании 14 декабря в первом чтении новый законопроект "О медиа", сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
Законопроект определяет общие правила по организации деятельности в сфере медиа, правовые и экономические основы деятельности, а также получение, подготовку, передачу, производство и распространение массовой информации.
Документ состоит из девяти глав и 78 пунктов.
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