Милли Меджлис обсуждает новый законопроект "О медиа"

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана обсуждает на своем пленарном заседании 14 декабря в первом чтении новый законопроект "О медиа", сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Законопроект определяет общие правила по организации деятельности в сфере медиа, правовые и экономические основы деятельности, а также получение, подготовку, передачу, производство и распространение массовой информации.

Документ состоит из девяти глав и 78 пунктов.