В Азербайджане выявлено еще 922 случая заражения коронавирусом
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В Азербайджане выявлено еще 922 случая заражения коронавирусом, 1 621 человек вылечился.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

19 пациентов с коронавирусом скончались.