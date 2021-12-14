Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 34 799 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 4 359, вторую дозу получили 5 153, бустерную дозу - 25 287 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 10 928 879, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 124 934, вторую дозу получили 4 622 381, бустерную дозу - 1 181 564 человека.