В Азербайджане принят законопроект "О медиа"

Милли Меджлис (парламент) на своем пленарном заседании 14 декабря обсудил в первом чтении новый законопроект "О медиа", сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Законопроект определяет общие правила организации деятельности в сфере медиа, правовые и экономические основы этой деятельности, а также получение, подготовку, передачу, производство и распространение массовой информации.

Документ состоит из девяти глав и 78 пунктов.

После обсуждений депутаты высказались по законопроекту. Затем документ был поставлен на голосование и принят в первом чтении.