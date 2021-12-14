https://news.day.az/society/1415625.html В Азербайджане принят законопроект "О медиа"
В Азербайджане принят законопроект "О медиа"
Милли Меджлис (парламент) на своем пленарном заседании 14 декабря обсудил в первом чтении новый законопроект "О медиа", сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
Законопроект определяет общие правила организации деятельности в сфере медиа, правовые и экономические основы этой деятельности, а также получение, подготовку, передачу, производство и распространение массовой информации.
Документ состоит из девяти глав и 78 пунктов.
После обсуждений депутаты высказались по законопроекту. Затем документ был поставлен на голосование и принят в первом чтении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре