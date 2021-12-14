В Баку проходят праздничные ярмарки

В связи с празднованием 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года исполнительная власть города Баку и районов столицы проводят подготовительные работы на различных территориях города - в парках, на площадях и улицах. Устанавливаются новогодние атрибуты, световые инсталляции.

Как сообщили Day.Az в Исполнительной власти города Баку, Департаментом торговли и обслуживания организованы праздничные ярмарки по 20 адресам в 12 районах города.

"Еще раз просим жителей столицы действовать согласно правилам и требованиям, установленным в связи с пандемией в местах проведения новогодних мероприятий, защищать себя, членов своей семьи и близких от заражения коронавирусом", - отмечается в сообщении.