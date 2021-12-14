В двух районах Азербайджана произошло землетрясение

14 декабря в 19:31 по местному времени на территории Армении, близ озера Гёйче произошло землетрясение.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Подземные толчки до 3 баллов ощущались в близких к границе населенных пунктах Гедабекского и Товузского районов.