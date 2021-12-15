В Астаре умерла женщина

10 октября в прокуратуру Астаринского района поступила информация о том, что жительница поселка Арчиван Астаринского района Эльнара Алиева поступила в Астаринскую центральную районную больницу с диагнозом "медикаментозное отравление" и скончалась на следующий день.

Как сообщили Day.Az в Астаринской районной прокуратуре, расследованием было установлено, что Эльнаре Алиевой медицинская помощь не была оказана своевременно и в полном объеме, в результате чего она скончалась.

По факту в прокуратуре Астаринского района возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Следствие продолжается.