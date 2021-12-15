Прогноз погоды в Баку завтра

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Утром и вечером местами будет туман.

Умеренный юго-западный ветер днем сменится северным.

Температура воздуха ночью составит 6-8° тепла, днем 9-12° тепла, в Баку ночью 6-8° тепла, днем 10-12° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 16 декабря на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, к вечеру в некоторых западных районах пройдут дожди. Будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-7° тепла, днем 9-14° тепла, в горах ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.