Дорожная полиция обратилась к водителям

В Государственной дорожной полиции обратились к водителям.

Как сообщает Day.Az, в обращении говорится:

"Сонливость и усталость водителей являются одной из причин серьезных дорожно-транспортных происшествий. Длительное вождение автомобиля без отдыха, без перерывов крайне опасно как для водителя, так и для других участников движения. По этой причине 9 июля этого года в результате ДТП в Уджарском районе погибли 5 человек, 2 получили увечья. Смертельным исходом завершилось и ДТП в Баку 13 октября - погибли 5 человек, 26 пострадали.

Только за последние 2 месяца на автомобильных дорогах республики 9 тяжелых дорожно-транспортных происшествий произошли по причине того, что водители засыпали за рулем.

Главное управление Государственной дорожной полиции еще раз доводит до сведения водителей, что для избежания подобных несчастных случаев необходимо соблюдать режим труда и отдыха, делать перерывы хотя бы на 2-3 часа, а затем продолжать путь. Это гарантирует собственную безопасность, а также безопасность других участников движения".