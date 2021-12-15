https://news.day.az/society/1415952.html Проведут ли в бакинских школах новогодние мероприятия? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Проведут ли в бакинских школах новогодние мероприятия? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
В связи с пандемией коронавируса в школах Баку не планируется проводить новогодние мероприятия.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в среду журналистам глава Управления образования столицы Мехрибан Велиева.
По ее словам, директорам школ дано соответствующее указание.
"Но если возникнет какая-либо негативная ситуация, мы предпримем шаги по ее устранению", - сказала Велиева.
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