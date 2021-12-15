https://news.day.az/society/1415979.html Директор школы Баку незаконно собирала деньги с родителей - идет разбирательство
Директор школы Баку незаконно собирала деньги с родителей - идет разбирательство
Начальник управления образования города Баку Мехрибан Велиева прокомментировала аудиозапись директора школы № 189-190 Джейран Гулиевой, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Проводится расследование. Результаты будут объявлены. Есть лица, которые виновны в определенных вещах. Будет дана правовая оценка", - заявила она.
Отметим, что в соцсетях распространилась аудиозапись директора бакинской средней школы №189-190 о сборе денег с учителей.
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