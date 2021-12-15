Именем Магеррама Ибрагимова названа улица в Баку

В Бинагадинском районе одна из улиц названа в честь ставшего шехидом журналиста Магеррама Ибрагимова.

Об этом Day.Az сообщили в Исполнительной власти Бинагадинского района.

Сообщается, что улица Сахильбою теперь будет называться улицей Магеррама Ибрагимова.

Отметим, 4 июня 2021 года около 11:00 транспортное средство, перевозившее членов съемочной группы, во время движения в направлении села Сусузлуг Кяльбаджарского района подорвалось на противотанковой мине. В результате взрыва погибли 3 человека - оператор Азербайджанского телевидения Сирадж Абышов, корреспондент Азербайджанского государственного информационного агентства Магеррам Ибрагимов, представитель исполнительной власти района Ариф Алиев, 4 человека получили ранения.