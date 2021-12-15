https://news.day.az/society/1416007.html В Баку поезд переехал молодого человека
В Баку поезд переехал молодого человека
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" сделало заявление в связи с гибелью человека на железнодорожных путях в Баку.
В ответ на запрос Day.Az в компании сообщили, что 14 декабря около 08:30 во время движения поезда на ахмедлинском участке станции Баку-товарная машинист заметил на путях тело неизвестного мужчины и остановил поезд.
"Незамедлительно были проинформированы правоохранительные органы.
По предварительной информации, неизвестный во время маневровых работ пытался пройти под 12-м вагоном состава. В этот момент поезд тронулся, и мужчина погиб.
Произошедшее расследуется", - отметили в ЗАО.
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