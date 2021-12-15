Глава Национального совета по телевидению и радио Азербайджана о мониторинге программ

В Азербайджане проводится постоянный мониторинг и соответствие телевизионных программ нормам, установленным законом. Об этом сообщил председатель Национального совета по телевидению и радио (НСТР) Азербайджана Исмет Саттаров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что вмешательство НСТР в деятельность редактора запрещено.

"Иногда в программах социального характера говорится о правовых нарушениях. Это же присходит и в новостях. В Национальном совете вместе с главными редакторами, редакторами новостей, ведущими обсуждаются данные вопросы. Есть некоторые общественные темы, которые плохо воспринимаются обществом", - заявил Исмет Саттаров.

По его словам, в связи с этим не рекомендуется затрагивать подобные вопросы.

"Примером является изнасилование 11-летней девочки в Азербайджане. После этого случая в Национальном совете вместе с руководителями телевидения и главными редакторами был обсужден вопрос о форме подачи подобной информации. Упоминание непроверенной информации является нарушением. Мы стараемся предотвратить подобные случаи, учитывая требования законодательства и общественные интересы", - подчеркнул председатель НСТР.