Организаторам азартных игр в Азербайджане грозят крупные штрафы

В Азербайджане вносятся поправки в Кодекс об административных проступках, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно изменениям, за организацию и (или) продажу билетов на участие в азартных играх физические лица будут оштрафованы на 5 тысяч манатов, должностные лица - на 10 тысяч манатов, юридические лица - на 50 тысяч манатов.

Физические лица, должностные лица и юридические лица будут оштрафованы с конфискацией предметов, послуживших основанием для совершения административного правонарушения за организацию и проведение азартных игр, а также денежных средств или иного имущества, вложенных в азартные игры, призового фонда, доходов, полученных от азартных игр.