Сильный пожар в Масаллы, дед и внук сгорели заживо

В Масаллинском районе произошел пожар в доме, заживо сгорели два человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 15 декабря в 14:38 на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в селе Гюллютепе Масаллинского района произошел пожар в частном жилом доме.

В результате пожара в двухэтажном доме общей площадью 300 кв. м заживо сгорели Аллахверян Феяз оглу Назаров (1962 г.р.) и его внук Ровшан Эльшан оглу Назаров (2017 г.р.).

Пожар был потушен. Проводится расследование.