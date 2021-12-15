https://news.day.az/society/1416139.html Сильный пожар в Масаллы, дед и внук сгорели заживо
Сильный пожар в Масаллы, дед и внук сгорели заживо
В Масаллинском районе произошел пожар в доме, заживо сгорели два человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 15 декабря в 14:38 на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в селе Гюллютепе Масаллинского района произошел пожар в частном жилом доме.
В результате пожара в двухэтажном доме общей площадью 300 кв. м заживо сгорели Аллахверян Феяз оглу Назаров (1962 г.р.) и его внук Ровшан Эльшан оглу Назаров (2017 г.р.).
Пожар был потушен. Проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре