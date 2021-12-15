Назван срок действия направления по ОМС в Азербайджане

В Азербайджане срок действия направления по ОМС составляет 10 дней. По истечении данного срока необходимо получить новое направление.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил начальник отдела направлений Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Ариф Акберов.

От отметил, что лицо может обратиться в больницу в течение 21 дня, если амбулаторное обслуживание отмечено в направлении в рамках системы ОМС.

"Если пациенту была проведена какая-либо операция, он может повторно обратиться к тому же врачу и больнице в течение 45 дней ", - сказал Ариф Акберов.