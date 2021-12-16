https://news.day.az/society/1416242.html В Баку загорелся пассажирский автобус - ФОТО - ВИДЕО
В Баку загорелся пассажирский автобус - ФОТО - ВИДЕО
В Наримановском районе Баку загорелся пассажирский автобус.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на проспекте Зии Буниятова.
Так, внезапно в моторном отсеке пассажирского автобуса № 81 марки "Карсан", за рулем которого находился Натиг Абдуллаев, произошло задымление.
Мобильная бригада МЧС предотвратила переход пожара в салон автобуса. По словам водителя, пассажиров в загоревшемся автобусе не было.
В связи с инцидентом ведется расследование.
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