В Баку загорелся пассажирский автобус

В Наримановском районе Баку загорелся пассажирский автобус.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на проспекте Зии Буниятова.

Так, внезапно в моторном отсеке пассажирского автобуса № 81 марки "Карсан", за рулем которого находился Натиг Абдуллаев, произошло задымление.

Мобильная бригада МЧС предотвратила переход пожара в салон автобуса. По словам водителя, пассажиров в загоревшемся автобусе не было.

В связи с инцидентом ведется расследование.