Сколько абитуриентов примут участие во вступительных экзаменах?

Государственный экзаменационный центр 19 декабря проведет пробный экзамен по второму этапу вступительного экзамена в высшие учебные заведения.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, в соответствии с моделью II этапа вступительного экзамена на уровень бакалавриата высших учебных заведений в 2022 году участникам будут представлены тестовые задания по 3 экзаменационным предметам в каждой группе.

В экзаменах примут участие 3780 абитуриентов.