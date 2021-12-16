Совместное заявление Генпрокуратуры и МВД об убийстве в Евлахе

Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел распространили совместную информацию об убийстве, произошедшем в Евлахе 8 месяцев назад.

Как передает Day.Az, в совместной информации говорится о том, что следствие установило, что Эльнур Гусейнов решил убить сестру тещи Саиду Гусейнову с целью завладения ее имуществом.

14 апреля 2021 года он пришел в бройлерный цех, где работала Саида Гусейнова, и убил ее, нанеся ей многочисленные ножевые ранения. Взяв ее деньги (1500 манатов) и золотые украшения на сумму 900 долларов США, и облив керосином тело покойной и территорию цеха, устроил поджог.

15 декабря 2021 года Эльнуру Гусейнову в прокуратуре Евлахского района было предъявлено обвинение по статье 120.2.5 (Убийство, совершенное из корыстных побуждений или по найму, а равно в целях использования органов или тканей потерпевшего) Уголовного кодекса.

Следствие продолжается.