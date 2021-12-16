https://news.day.az/society/1416396.html Фарид Гайыбов избран вице-президентом Национального олимпийского комитета Азербайджана
Фарид Гайыбов избран вице-президентом Национального олимпийского комитета Азербайджана
16 декабря было проведено VIII отчетно-выборное заседание Национального олимпийского комитета (НОК) Азербайджана в онлайн-формате, сообщили в четверг Trend в комитете, передает Day.Az.
"По завершении работы отчетно-выборного заседания состоялось первое заседание Исполнительного комитета нового состава. На заседании Азер Алиев был избран генеральным секретарем НОК, Чингиз Гусейнзаде, Фарид Гайыбов и Земфира Мевтахетдинова - вице-президентами. Вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде поздравил новых членов Исполнительного комитета и пожелал им успехов", - сообщили в НОК.
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