https://news.day.az/society/1416400.html В Агдаме трактор подорвался на мине
В Агдаме трактор подорвался на мине
В Агдамском районе трактор подорвался на мине.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие произошло на территории освобожденного от оккупации села Баш Гарвенд. Трактор марки "KON" подорвался на противотанковой мине. В результате техника получила серьезные повреждения. По предварительным данным, водитель не пострадал.
На место происшествия были привлечены сотрудники ANAMA.
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