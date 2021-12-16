В Агдаме трактор подорвался на мине
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В Агдамском районе трактор подорвался на мине.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие произошло на территории освобожденного от оккупации села Баш Гарвенд. Трактор марки "KON" подорвался на противотанковой мине. В результате техника получила серьезные повреждения. По предварительным данным, водитель не пострадал.

На место происшествия были привлечены сотрудники ANAMA.