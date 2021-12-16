В Баку благоустроен еще один двор

В рамках работ по благоустройству и созиданию, проводимых в Баку, в Насиминском районе столицы успешно продолжаются работы по благоустройству улиц и парков, кварталов и зданий, дворов, созданию новой инфраструктуры, зеленых насаждений, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Исполнительную власть города, передает Day.Az.

"В рамках проводимых мероприятий на территории, на которой расположены дома №№11 и 13 по улице Гусейна Сеидзаде, а также дом №15 по улице 20 Января, завершены работы по благоустройству и созиданию, и она передана в пользование жильцов. Согласно подготовленному проекту, капитально отремонтированы фасад и кровля дома №11 по улице Гусейна Сеидзаде, заменены двери четырех подъездов, водостоки. В рамках проделанных работ заасфальтирован двор на площади 2 500 квадратных метров, создан газон площадью около 1 000 квадратных метров, установлено 400 погонных метров новых бордюров и два контейнера для твердых бытовых отходов. Для проведения досуга жильцов установлены беседка и скамьи, различные детские игровые элементы и спортивные сооружения. Во дворе создана новая система освещения, установлены современные фонарные столбы. Во дворе также посажены вечнозеленые деревья 50 пород, проведена водяная линия для полива зеленых насаждений", - говорится в сообщении ИВ.