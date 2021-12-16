Пожар в бакинском ресторане

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре на улице Рашида Бейбутова в Насиминском районе Баку. Сразу после поступления информации пожарные Государственной службы пожарной охраны МЧС прибыли по вызову на место происшествия.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, благодаря оперативным действиям пожарных огонь был быстро локализован и потушен.

В результате пожара сгорели 10 п.м дымохода, 8 п.м электрического кабеля ресторана общей площадью 120 кв. м, расположенного на первом этаже трехэтажного жилого дома и смежный с рестораном деревянный подсобный объект площадью 6 кв. м. Остальная часть ресторана, другие смежные с ним объекты и здание были защищены от огня.

При пожаре пожарные эвакуировали из задымленных квартир в безопасное место одного жильца дома.