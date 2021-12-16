В бакинском метро задержали вора-карманника

В отдел полиции на бакинском метрополитене 13 декабря поступила информация о том, что у жительницы столицы Г.Исрафиловой в вагоне поезда на станции метро "Элмляр Академиясы" украли мобильный телефон.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, задержан подозреваемый в краже, ранее судимый И.Алиев.

По факту ведется расследование.