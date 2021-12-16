В Товузе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
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В Товузе столкнулись два автомобиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА , авария произошла в селе Мулкулу Товузского района. Столкнулись автомобили "Ford" и "Mercedes". Два человека пострадали, их госпитализированы.

На место происшествия привлечены сотрудники дорожной полиции.

Ведется расследование.