https://news.day.az/society/1416529.html В Товузе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие - ФОТО
В Товузе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие - ФОТО
В Товузе столкнулись два автомобиля.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА , авария произошла в селе Мулкулу Товузского района. Столкнулись автомобили "Ford" и "Mercedes". Два человека пострадали, их госпитализированы.
На место происшествия привлечены сотрудники дорожной полиции.
Ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре