В Баку мужчина управлял автобусом под воздействием наркотиков

Задержан мужчина, управлявший автобусом в состоянии наркотического опьянения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Главное управление государственной дорожной полиции, 13 декабря сотрудники полка Дорожно-патрульной службы Главного управления государственной дорожной полиции у Гарадагского поста остановили автобус марки "Мерседес" с государственными номерными знаками 90-FL-403.

Поведение водителя - Хидаятова Ильхама Фарман оглу - показалось им странным. Он был направлен на медицинскую экспертизу, результаты которой показали, что мужчина управлял автобусом в состоянии наркотического опьянения. Ему было разъяснено, что данное деяние несет опасность для общества.

Собранные материалы были направлены в Гарадагский районный суд. Решением суда И.Хидаятов лишен водительских прав на 2 года и приговорен к 20 суткам административного ареста.

Отметим, что за 9 месяцев текущего года Главным управлением государственной дорожной полиции выявлены 650 водителей, управлявших автомобилями под воздействием наркотических средств. Только за последний месяц выявлено около 150 аналогичных случаев.