Адвокаты Вугара Сафарли выступили в суде

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился процесс по уголовному делу в отношении бывшего исполнительного директора Фонда государственной поддержки развития СМИ Вугара Сафарли, а также работавших в этой организации на различных должностях Биньямина Исмайлова, Адалята Велиева, Надира Мамедова, Бахтияра Фатуллаева, Тамкина Халилова, Тельмана Таирова, Валеха Оруджева, Тахмины Ягубовой, Шахина Ибрагимова и Намига Гаджиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на процессе под председательством судьи Азера Пашаева выступили адвокаты Вугара Сафарли.

Они заявили, что в обвинении указано, что Вугар Сафарли присвоил 17 миллионов манатов. Однако, по словам адвокатов, записать эту сумму на Вугара Сафарли неприемлемо, так как ООО "Portos" нарушило требования законодательства.

Адвокат обвиняемого Надира Мамедова Джаваншир Сулейманов заявил, что основная ответственность по данному уголовному делу лежит на Али Гасанове, его сыне Шамхале Гасанли и родственнице Гюлер Велиевой.

Выступившие с последним словом на процессе обвиняемые Тамкин Халилов, Шахин Ибрагимов, Адалат Велиев, Тахмина Ягубова не признали себя виновными в предъявленных им обвинениях и попросили суд принять справедливое решение.

Судебный процесс продолжится 21 декабря.

Отметим, что в Главном управлении по борьбе с коррупцией завершено следствие уголовного дела по незаконным действиям должностных лиц Фонда государственной поддержки развития СМИ.

В ходе следствия возникли основания для подозрения в том, что Вугар Сафарли и работающие на различных должностях Биньямин Исмаилов, Адалят Велиев, Надир Мамедов, а также еще семь человек по предварительному сговору путем злоупотребления должностными полномочиями, нарушения требований законодательства в связи с государственными закупками, использования бюджетных средств не по назначению присвоили 18 миллионов 500 тысяч манатов, совершили служебный подлог, внеся в официальные документы заведомо ложную информацию, а также легализовали полученные преступным путем средства в размере 5,7 миллиона манатов.

На основании собранных доказательств Вугару Сафарли и другим лицам были предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение и растрата с нанесением ущерба в особо крупном размере), 193 - 1.3.2 (легализация полученных преступным путем денежных средств в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, приведшее к тяжелым последствиям с нанесением ущерба в крупном размере), 313 (служебный подлог) и другим статьям УК Азербайджана.

В ходе предварительного следствия была возмещена часть нанесенного материального ущерба, а также наложен арест на имущество и банковские вклады обвиняемых.

Потерпевшим по этому делу признано Агентство развития медиа Азербайджана.