В Египте состоялась встреча с арабскими студентами, изучающими азербайджанский язык

В рамках визита сотрудников Государственного комитета по работе с диаспорой (ГКРД) в Арабскую Республику Египет состоялась встреча с арабскими студентами, изучающими в этой стране азербайджанский язык.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, открывая встречу вступительным словом, координатор Координационного совета азербайджанцев арабских стран по Египту, ученый-исследователь Сеймур Насиров отметил, что эффективная деятельность ГКРД с каждым днем повышают интерес местных студентов к Азербайджану и нашему родному языку. Расценив изучение молодежью нашего языка как вклад в развитие культурных связей между двумя странами, ученый рассказал об исторических и культурных связях Египта и Азербайджана, уходящих корнями вглубь веков.

Заместитель председателя ГКРД Эльшад Алиев поблагодарил местных студентов, проявляющих интерес к нашему языку, Сеймура Насирова и других преподавателей, обучающих их на высоком уровне азербайджанскому языку и литературе. Он подчеркнул, что, владея азербайджанским языком, египетские студенты смогут изучить азербайджанскую литературу, историю, где нашли отражение также арабские слова и выражения, ознакомиться с произведениями наших поэтов-классиков, написанными на арабском языке. Высокую оценку получило то, что во время Отечественной войны, наряду с нашими активными соотечественниками, проживающими в Египте, любящие Азербайджан египтяне тоже находились рядом с нашей страной, египетским студентам была выражена отдельная признательность за эту справедливую позицию.

Встреча завершилась исполнением студентами стихов и песен на азербайджанском языке, демонстрацией видеозаписи спектакля, подготовленного по мотивам поэмы "Лейли и Меджнун".