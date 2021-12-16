В Азербайджане появилась новая форма мошенничества при регистрации телефонов

В последнее время появилась новая форма мошенничества при регистрации телефонов, ввозимых в Азербайджан из-за рубежа. Некоторые поставщики телефонов регистрируют IMEI (International Mobile Equipment Identity) для импортируемых телефонов по низкой цене. Так они подделывают и продают коды IMEI. В результате возникает опасность для лиц, пользующихся этими телефонами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал эксперт по ИКТ Рамазан Сеидов, добавив, что на задней панели нового телефона есть стикер с номером IMEI.

"Рекомендуется хранить в безопасном месте все, что связано с устройством. Даже если кто-то планирует купить подержанный телефон, следует обратить внимание на наличие чека и коробки. В противном случае можно столкнуться с подделкой", - заявил он.

Сеидов отметил, что оригинальность устройства можно проверить на сайте "imei.az" с помощью стикера на задней панели телефона.

"Если пользователь телефона получит SMS -уведомление о случае подделки, то телефон будет заблокирован в течение 30 дней", - сказал эксперт.