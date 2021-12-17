Ряд медработников получили надбавки за сентябрь

Лицам, участвующим в борьбе с пандемией коронавируса в Азербайджане, выплачены срочные надбавки и премии за сентябрь в размере около 11 миллионов манатов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС), передает Day.Az.

"В сентябре 2021 года медработникам, участвующим в мероприятиях по борьбе с коронавирусом, выплачено около 10 миллионов манатов, не медицинским работникам - более 1,1 миллиона манатов. В указанный период медработникам частных клиник, также привлеченных к мероприятиям по борьбе с коронавирусом, были выплачены срочные надбавки в размере 6 341,3 маната, а волонтерам - премии в размере 1 250 манатов. Агентство по ОМС продолжает выплату срочных надбавок за сентябрь и октябрь.

Выплата срочных надбавок к зарплате медработников, участвующих в мероприятиях по борьбе с коронавирусом, продлена до 1 января 2022 года", - говорится в сообщении агентства.