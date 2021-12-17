Названо количество проживающих в Азербайджане иностранцев

В Азербайджане на сегодняшний день проживают 132 тысячи иностранцев.

Об этом сказал в пятницу журналистам глава Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в основном это граждане соседних стран.

"13 процентов проживающих в Азербайджане иностранцев - это лица, которые могут оставаться на территории страны 15 дней. Они проживают здесь без регистрации. Если срок пребывания в Азербайджане превышает 15 дней, то они проходят регистрацию", - сказал Гусейнов.