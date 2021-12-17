Могут ли мигранты вакцинироваться в Азербайджане?

Находящиеся в Азербайджане мигранты могут воспользоваться возможностями вакцинации от коронавируса.

Об этом сказал в пятницу журналистам глава Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, ограничения на пересечение границы, введенные из-за пандемии коронавируса, оказали серьезное влияние на миграционную сферу.

"За этот период государство предприняло соответствующие шаги, чтобы мигранты по минимуму ощутили негативное влияние ограничений. В это время сроки пребывания иностранцев, находящихся в Азербайджане, были продлены без их дополнительного обращения. Также были приняты обращения в связи с предоставлением убежища. Одновременно были реализованы проекты по социальной поддержке некоторых мигрантов из уязвимых категорий. Также находящиеся в Азербайджане иностранцы были включены в стратегию вакцинации от коронавируса и могут воспользоваться ее возможностями", - сказал Гусейнов.