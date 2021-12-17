Прогноз погоды в Баку завтра

Обнародован прогноз погоды на 18 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Ночью и утром местами слабый туман. Будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха составит ночью 5-8° тепла, днем 9-12° тепла, в Баку ночью 6-8° тепла, днем 10-12° тепла. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 18 декабря на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди, в горах возможен снегопад. Днем будет в основном без осадков. Местами туман. Восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 1-5° тепла, днем 10-15° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.