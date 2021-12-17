Законопроект "О медиа" в Азербайджане предусматривает льготы и привилегии для журналистов и СМИ

Законопроект "О медиа" предусматривает введение льгот и привилегий для журналистов и СМИ.

Об этом сказал в пятницу исполнительный директор Агентства по развитию медиа (MEDİA) Ахмед Исмайлов в ходе обсуждения законопроекта "О медиа" во втором чтении в формате видеоконференции на совместном заседании комитетов по правам человека, правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса (парламент), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, целью законопроекта является систематизация.

"После систематизации мы сможем приступить к реализации проектов, которые позволят предоставить больше льгот и привилегий. Нормы, заложенные в законопроекте, дают нам такую возможность", - сказал Исмайлов.

Глава агентства также сообщил, что после принятия законопроекта "О медиа" в закон "О рекламе" могут быть внесены изменения.

"Этот закон регулирует вопросы, связанные с рекламой. В случае принятия закона "О медиа" [в закон "О рекламе"] будут внесены соответствующие изменения, вытекающие из него. Связанные с этим вопросы будут обсуждаться с представителями СМИ", - сказал Исмайлов.