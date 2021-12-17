В Шеки увеличилось число отравившихся донером

В отдел полиции Шекинского района поступила информация о госпитализации в ЦРБ 9 человек с диагнозом "пищевое отравление".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, старший лейтенант полиции Шекинской региональной группы МВД Махир Масимов сообщил, что указанные лица пожаловались на плохое самочувствие после употребления донеров в городском кафе "Гянджлик".

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности тут же провели осмотр объекта, взяли образцы для анализа.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По факту в ОП Шеки возбуждено уголовное дело по статье 200.4, ведется расследование.