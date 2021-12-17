https://news.day.az/society/1416851.html В Шеки увеличилось число отравившихся донером
В Шеки увеличилось число отравившихся донером
В отдел полиции Шекинского района поступила информация о госпитализации в ЦРБ 9 человек с диагнозом "пищевое отравление".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, старший лейтенант полиции Шекинской региональной группы МВД Махир Масимов сообщил, что указанные лица пожаловались на плохое самочувствие после употребления донеров в городском кафе "Гянджлик".
Сотрудники Агентства продовольственной безопасности тут же провели осмотр объекта, взяли образцы для анализа.
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
По факту в ОП Шеки возбуждено уголовное дело по статье 200.4, ведется расследование.
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