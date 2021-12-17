https://news.day.az/society/1416934.html В Азербайджане выявлено еще 755 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 755 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 755 случаев заражения коронавирусом, 1 671 человек вылечился.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете vинистров.
18 пациентов с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 608 815 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 583 914 человек вылечились, 8 167 скончались, число активных больных - 16734.
За прошедшие сутки проведено 10 804 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 729 433 тестов.
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