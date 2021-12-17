В Азербайджане выявлено еще 755 случаев заражения коронавирусом, 1 671 человек вылечился.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете vинистров.

18 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 608 815 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 583 914 человек вылечились, 8 167 скончались, число активных больных - 16734.

За прошедшие сутки проведено 10 804 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 729 433 тестов.